Кожне дерево має свої особливості та вимоги у догляді. Деякі дерева радять обрізати, а деякі – не рекомендується. А от чи можна обрізати верхівку ялини – підкаже 24 Канал.

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Чи варто обрізати верхівку ялини

Так, верхівку ялинки можна зрізати, але це вплине на її зовнішній вигляд та форму. Якщо вам потрібно скоротити ялинку або видалити її верхівку, то краще зробити це на початку зростання сезону, коли рослина ще не почала активно рости.

При зрізанні верхівки важливо не пошкодити основну частину стебла, оскільки це може завдати шкоди здоров'ю дерева.

Також, після зрізання верхівки, ялинці треба забезпечити достатнє зволоження та догляд для того, щоб вона продовжувала рости та зберігати свою форму.



Обстригання ялини / Фото Beautiful Lady

Проста стрижка є найлегшим методом обрізки. Під час нього вкорочують річні прирости всіх гілок. Заведено обрізати від 1/3 до 2/3 довжини.

Ялину обрізають взимку або наприкінці літа. Верхівку видаляють тоді, коли найближчий до неї паросток росте з північного боку. Краще починати обрізати ялину з верхньої частини та рухатися до низу стовбура.

Якщо центральний стовбур пошкоджений, то його частину можна замінити бічною гілкою. З цією метою її підв'язують до стовбура стрічкою.

Обрізка верхівки може сприяти хорошому зростанню дерева в майбутньому. Якщо ви зріжете верхівку, то стимулюєте ріст гілок в нижніх частинах стовбура. Таким чином, збільшиться крона дерева та покращиться його форма.