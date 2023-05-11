Славнозвісні японські сакури давно заполонили українські міста. Їхнє цвітіння – неймовірне видовище, від якого захоплює подих. 24 Канал розповість, як можна виростити сакуру з гілочки.

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Як виростити сакуру з гілочки

Сакура – це красиве квітуче дерево, яке можна виростити з гілочки. Ось кілька кроків, які допоможуть вам у цьому.

Оберіть гілку діаметром 1-2 сантиметри та довжиною 30-40 сантиметрів. Важливо зрізати її взимку або на початку весни, коли рослина перебуває у спокої.

або на початку весни, коли рослина перебуває у спокої. Підготуйте землю. Для посадки сакури, вона має бути добре дренована. Для цього треба додати до ґрунту піску. Це також зменшить ризик гнилі коренів. Земля має бути з нейтральною кислотністю.



Дренована земля / Фото Haenselblatt

Місце для саджання має велике значення. Вона не любить вітер, тому треба посадити там, де не буде протягів та більшу частину дня світитиме сонце.

та більшу частину дня світитиме сонце. Підготуйте гілку. Варто зрізати всі бічні гілки та залишити тільки верхівку. Обріжте верхній кінець гілки так, щоб зріз був прямим.

та залишити тільки верхівку. Обріжте верхній кінець гілки так, щоб зріз був прямим. Для посадки треба викопати яму діаметром 60 сантиметрів та глибиною у пів метра. По центру треба встромити палицю, до якої будемо кріпити сакуру.



Яма під посадку / Фото Welcome to Ukraine

Посадіть сакуру. Кінець гілочки вносимо в підготовлену землю на глибину 10 сантиметрів. Щоб забезпечити їй стійкість, треба закріпити її за допомогою дерев'яної палички. Потім заливаємо дерево водою.



Дерев'яна палка / Фото Спорт Мотор