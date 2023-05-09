Догляд за фіалками може бути трохи складнішим, ніж за іншими кімнатними рослинами. Втім, якщо ви знаєте, як правильно їх доглядати, вони зможуть цвісти протягом усього року. Як це зробити – розповість 24 Канал.

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Догляд за фіалками

Пересаджуйте фіалки в нову ґрунтову суміш кожних 6-12 місяців, залежно від швидкості росту рослини. Використовуйте спеціальну землю для фіалок, яка містить необхідну кількість поживних речовин. Не беріть звичайну землю з квітника, оскільки там може бути багато шкідників.



Фіалки / Фото Comfy

Підтримуйте відносно високу вологість повітря біля фіалок. Можна використовувати розпилювач води або просто збирати воду в піддоні.

Підтримуйте регулярний режим поливу. Фіалки потребують частого, але помірного поливу. Воду слід вносити на землю під рослиною, уникаючи попадання води на листя. Не дозволяйте ґрунту пересихати повністю між поливами, але також не заливайте фіалку великою кількістю води.



Полив фіалок / Фото Asterias

Забезпечуйте достатнє освітлення. Фіалки потребують яскравого, але розсіяного світла. Розмістіть їх поруч зі сходами або на вікнах, що спрямовані на схід або захід. Але в жодному разі не ставте фіалку під пряме сонячне проміння. Вона може від цього загинути.

Вносьте підживлення. Фіалки потребують підживлення кожні 2-3 тижні з використанням спеціального добрива для фіалок. Але не варто удобрювати фіалку дуже часто: листя почне жовтіти та опадати.



Жовтіння фіалки / Фото Asterias

Підтримуйте оптимальну температуру. Фіалки відчувають себе найкраще при температурі від +18 до +24 градусів. Захистіть її від протягів та різких змін температури.