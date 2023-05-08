Мурахи можуть бути корисними для землі, але коли їх стає багато – вони починають завдавати шкоди рослинам. Тому треба з ними боротись. Як позбутись мурах на грядках – розкаже 24 Канал.

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Як позбутися мурах на грядках

Борна кислота – чудовий спосіб як боротися з мурахами. Вона спричиняє параліч, тому мурахи гинуть. Кислоту розбавляють водою, додають трохи цукру та залишають місткості біля мурашників. Після "дегустації" розчину, вони гинуть.



Борна кислота / Фото Вікіпедія

Дієвим методом у боротьбі з мурахами буде лимон. Вони не люблять запах кислого. Тому можна розпилити на грядці розчин з води та лимонної кислоти.



Лимонна кислота / Фото Prom

Мильно-оцтовий розчин може бути помічним у цій справі. Для приготування треба взяти шматок господарського мила та 1 літр оцту. Розчиняємо суміш у відрі води. Потім цей розчин заливають у невеликі дірки мурашника.



Господарське мило / Фото Епіцентр

Дуже простий спосіб позбутися мурах за допомогою кип'ятку. Заливайте мурашині діри гарячою водою. Це може знищити їхнє гніздо та змусити їх переселитися.



Кип'яток / Фото Freepik

Розчин марганцівки. Розчиніть кілька ложок марганцівки в літрі води й розбризкуйте його на місцях, де з'являються мурашки. Цей розчин допоможе знешкодити мурах. Також можна одразу розсипати кілька ложок марганцівки навколо рослин на грядці. Мурахи не терплять запах марганцівки та уникатимуть зон, де її розсипали.



Марганцівка / Фото Dobrobut

Використовуйте інші рослини. Мурахи не люблять запах м'яти, часнику, перцю та капусти. Поставте рослини з такими ароматами біля грядок або розпиліть на них розчин з ефірних олій.



М'ята / Фото Аграрії разом