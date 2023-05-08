Полуниці важливо приділяти достатньо часу та догляду. Це стосується й удобрення. Чим підживити полуницю під час цвітіння для росту та зростання – підкаже 24 Канал.

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Чим підживити полуницю під час цвітіння

Дріжджі можуть бути корисні для полуниці, бо містять багато корисних мікроелементів. Для підживлення, треба розчинити 1 столову ложку дріжджів у 1 літрі теплої води. Можна ще додати 1 столову ложку цукру. Розчин треба залишити на кілька годин, щоб дріжджі почали бродити. Розпиляємо отриманий розчин на листя та корені полуниці.



Дріжджі / Фото Fenix-agro

Кисле молоко. Це дуже корисно для полуниці під час цвітіння, адже воно містить кальцій та калій, а ще бактерії молочної кислоти. Ці речовини сприяють росту коренів та підвищенню врожайності. Кисле молоко варто розбавити водою у пропорції 1:5, одна частина молока на п'ять частин води. Його можна вносити в землю після поливу рослин, або під корені рослин, щоб не потрапляло на листя.



Кисле молоко / Фото Вікіпедія

Попіл. Треба розчинити 1 літр попелу в 10 літрах води. Поливаємо ним навколо кожного кущика. Якщо листки захворіли, тоді треба зверху присипати попелом. Він допоможе їй одужати. Але це має бути попіл з картоплиння або гілок, побутове сміття не можна спалювати для удобрення.



Попіл / Фото Вікіпедія

Шкірки хліба. Черствий хліб можна використовувати як добриво. Шкірки з хліба треба замочувати упродовж тижня в теплій воді. Потім треба розбавити ще 10 літрами води та поливати під кожен кущ. Можна використовувати у період цвітіння або плодоношення.



Шкірки хліба / Фото Галицький Кореспондент

Борна кислота. Її переважно застосовують у поєднанні з іншими речовинами. Треба взяти 2 грами борної кислоти, 2 грами марганцівки та 1 літр попелу. Розбавляємо все у 10 літрах води.



Борна кислота / Фото Вікіпедія

Коров'ячий гній добре підходить для удобрення полуниці. Але перед використанням гною як добрива, треба його розбавити водою та краще взяти трохи підгнилий, щоб не було багато азоту.



Гній / Фото Vidpoviday

