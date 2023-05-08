Клубнике важно уделять достаточно времени и ухода. Это касается и удобрения. Чем подкормить клубнику во время цветения для роста и роста – подскажет 24 Канал.

Смотрите также Чем поливать помидоры и перец: 5 народных средств, без которых не обойтись

Чем подкормить клубнику во время цветения

Дрожжи могут быть полезны для клубники, потому что содержат много полезных микроэлементов. Для подкормки нужно растворить 1 столовую ложку дрожжей в 1 литре теплой воды. Можно добавить еще 1 столовую ложку сахара. Раствор нужно оставить на несколько часов, чтобы дрожжи начали бродить. Распыляем полученный раствор на листьях и корнях клубники.



Дрожжи / Фото Fenix-agro

Кислое молоко. Это очень полезно для клубники во время цветения, ведь оно содержит кальций и калий и бактерии молочной кислоты. Эти вещества способствуют росту корней и повышению урожайности. Кислое молоко следует разбавить водой в пропорции 1:5, одна часть молока на пять частей воды. Его можно вносить в землю после полива растений или под корни растений, чтобы не попадали на листья.



Кислое молоко / Фото Википедия

Пепел. Надо растворить 1 литр золы в 10 литрах воды. Поливаем им вокруг каждого кустика. Если листья заболели, тогда нужно сверху присыпать золой. Он поможет ей поправиться. Но это должен быть пепел из картофеля или веток, бытовой мусор нельзя сжигать для удобрения.



Зола / Фото Википедия

Кожи хлеба. Черствый хлеб можно использовать как удобрение. Кожи из хлеба нужно замачивать в течение недели в теплой воде. Затем нужно разбавить еще 10 литрами воды и поливать под каждый куст. Можно использовать в период цветения или плодоношения.



Кожи хлеба / Фото Галицкий Корреспондент

Борная кислота. Ее предпочтительно применяют в сочетании с другими веществами. Надо взять 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки и 1 литр пепла. Разбавляем все в 10 литрах воды.



Борная кислота / Фото Википедия

Коровий навоз хорошо подходит для удобрения клубники. Но перед использованием гноя в качестве удобрения, нужно его разбавить водой и лучше взять немного гнилой, чтобы не было много азота.



Навоз / Фото Vidpoviday

