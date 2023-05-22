При посадке перца есть некоторые факторы, которые нужно учесть, если хотите собирать сочные плоды Один из таких – правильное расстояние между растениями. 24 Канал расскажет, на каком расстоянии сажать перец в открытый грунт.

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На каком расстоянии сажать перец в землю

При посадке перца в открытый грунт важно обеспечить достаточное расстояние между растениями для обеспечения их здорового роста и развития. Рекомендуемое расстояние зависит от сорта перца и условий выращивания, но предпочтительно перец нужно сажать на расстоянии примерно 30-45 сантиметров между растениями.

Если вы садите низкорослый перец, можно оставлять меньшее расстояние, поближе к 30 сантиметров. Для высокорослых сортов, особенно если они нуждаются в поддержке, рекомендуется оставлять большее расстояние, где-то 45 сантиметров.



Посадка перца / Фото Agronomist

Важно также учитывать межстрочное расстояние. Обычно советуют оставлять расстояние между строчками примерно 60-90 сантиметров. Это дает достаточно места для рассеяния света, воздушного обмена и роста растений.

В общем, расстояние между растениями влияет на доступ к свету, воздуху и питательным веществам для каждого растения. Соблюдение рекомендуемого расстояния поможет обеспечить здоровый рост перца и увеличить урожайность.

Как сажать перец

Вот несколько шагов, которые можно выполнить при посадке перца в землю: