Урожай помидоров, из которых зависит и от удачного посева. В этом случае вам поможет одно полезное средство. 24 Канал подготовил для вас посевной календарь на июнь

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Когда сажать помидоры по посевному календарю

Специальный посевной календарь предлагает нам такие даты для посадки помидоров.

Май – 1, 2, 5, 6, 7,12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Июнь – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 24, 25, 30.



Садка помидоров / Фото Canva

В то же время, рекомендуется ориентироваться на погодные условия и готовность земли.

Также не советуют производить посадку помидоров 2, 3, 4, 11 и 26 мая, потому что это неблагоприятные дни.

Как сажать помидоры