Всем известно, что орхидея – достаточно капризное растение в уходе. Без знания, как с ней обращаться, не стоит ждать хорошего развития цветка. 24 Канал подскажет, где хранить орхидею, чтобы она постоянно цвела.

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Где держать орхидею дома

Для того чтобы орхидея чувствовала себя комфортно и расцветала, важно правильно выбрать место для ее размещения в доме. Основные рекомендации по размещению орхидеи таковы:

На подоконнике. Орхидею можно хранить на подоконнике, если на окно падает достаточное количество света, но не прямые солнечные лучи. Важно, чтобы горшок с орхидеей не стоял на холодном стеклопакете или на металлической раме окна. Потому что это может вызвать заболевания корневой системы растения.



Орхидея на подоконнике / Фото Лайфхак по-украински

В спальне. В последнее время все чаще и чаще орхидеи размещают в спальне, довольно часто у кровати. Но здесь важное условие – хорошая освещенность. Если рядом нет бра или лампы, то нужно поискать место, где будет достаточно света для нашего цветка.



Орхидея в спальне / Фото Amiel

Выбирая место для орхидеи на кухне, нужно учитывать расположение плиты, потому что горячий пар плохо влияет на цветок. Лучшим вариантом будет цветочная стойка у окна, стол или холодильник.



Орхидея на кухне / Фото Радио ТРЕК

Журнальный столик – хороший вариант для хранения орхидеи. Имеет значение, чтобы комната, в которой он стоит, хорошо освещалась. Поэтому лучше всего, чтобы столик стоял поближе к окну.



Орхидея на журнальном столике / Фото Gileya.Kherson

Ванная комната – хороший вариант для хранения орхидеи дома, ведь они любят влажность. Важно, чтобы на них попадал естественный свет. Это может быть этажерка, стол возле раковины, прикроватная тумбочка.



Орхидея в ванной / Фото Colodu.club

Отлично подойдет для размещения цветка гостиная. Цветок будет хорошо расти и иметь прекрасный вид на любой мебели. Можно поставить орхидею на специальную стойку, чтобы была поближе к окну.



Орхидея в гостиной / Фото Depositphotos