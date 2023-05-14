Жоржини – прекрасні квіти, які можуть радувати вас своїми кольоровими квітами протягом усього літа. Для цього треба знати певні секрети. 24 Канал підкаже, як садити жоржини, щоб вони цвіли все літо.

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Коли садити жоржини, щоб вони цвіли все літо

Оптимальний час для саджання жоржин залежить від клімату у різних областях України та від погодних умов. Але найчастіше – це пізня весна або раннє літо. Жоржини дуже люблять тепло та температуру мінімум + 16. Тому що у заморозки жоржина змерзне та загине.



Посадка жоржини / Фото Сонце-сад

У більшості регіонів, де клімат помірний, жоржини можна садити в кінці травня або на початку червня, коли небезпека приморозків минула. Це дозволяє рослинам міцно прижитися й розпочати активне зростання.

Якщо ви живете в районах з теплим кліматом, де зими м'які та морози рідкісні, жоржини можна садити в кінці зими або на початку весни.

Секрети для довгого цвітіння

Вибір сорту . Обирайте ті сорти жоржин, у яких тривалий період цвітіння. Є такі, котрі починають цвісти рано влітку та продовжують аж до пізньої осені.

. Обирайте ті сорти жоржин, у яких тривалий період цвітіння. Є такі, котрі починають цвісти рано влітку та продовжують аж до пізньої осені. Правильне місце. Жоржини потребують повного сонячного освітлення, щоб квітнути на повну силу. Розмістіть їх на відкритому сонячному місці.



Жоржини на сонячному місці / Фото Сонце-сад