Коли городники саджають кукурудзу, кожен хоче збирати потім великі та соковиті качани. Це можливо, якщо знати певні особливості її вирощування. Як правильно садити кукурудзу –підкаже 24 Канал .
Дивіться також Як садити баклажани у відкритий ґрунт: корисні поради для вдалого врожаю
Як садити кукурудзу
Ось кілька кроків, які допоможуть вам правильно садити кукурудзу.
Правильна ділянка має велике значення у садку кукурудзи. Їй необхідне сонячне місце з живильним ґрунтом. Тому слід обирати відкрите місце, де буде достатньо світла та тепла.
Земля має бути добре дренованим. Видаліть усі бур'яни та інші рослини з грядки. Важливо, щоб там не було жодних рослин, які можуть конкурувати із кукурудзою за поживні речовини. Також добре підготуйте землю за допомогою органічних добрив чи компосту.
Вибір сорту . Існує багато різних сортів кукурудзи, що відрізняються періодом вегетації, розміром, смаком та іншими характеристиками. Потрібно вибрати той, який відповідає вашим потребам та кліматичним умовам.
Посадка
кукурудзи розсадою / Фото Kvitka.info
Посів . Кукурудзу можна сіяти безпосередньо в землю чи за допомогою саджанців. Якщо ви сієте безпосередньо в ґрунт, то розмістіть насіння на відстані 25-30 сантиметрів один від одного і зануріть його на глибину 2,5-5 сантиметрів. Зберігайте відстань між рядками 60-90 сантиметрів.
Кількість води . Кукурудза потребує постійного поливу, особливо під час перших тижнів після сіяння та під час формування качанів. Уникайте поливу в середині дня, коли сонце найінтенсивніше, оскільки це може призвести до випаровування води та пересихання рослин.