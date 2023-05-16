Коли городники саджають кукурудзу, кожен хоче збирати потім великі та соковиті качани. Це можливо, якщо знати певні особливості її вирощування. Як правильно садити кукурудзу – підкаже 24 Канал .

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Як садити кукурудзу

Ось кілька кроків, які допоможуть вам правильно садити кукурудзу.

Правильна ділянка має велике значення у садку кукурудзи. Їй необхідне сонячне місце з живильним ґрунтом. Тому слід обирати відкрите місце, де буде достатньо світла та тепла.

Земля має бути добре дренованим. Видаліть усі бур'яни та інші рослини з грядки. Важливо, щоб там не було жодних рослин, які можуть конкурувати із кукурудзою за поживні речовини. Також добре підготуйте землю за допомогою органічних добрив чи компосту.

Вибір сорту . Існує багато різних сортів кукурудзи, що відрізняються періодом вегетації, розміром, смаком та іншими характеристиками. Потрібно вибрати той, який відповідає вашим потребам та кліматичним умовам.

​Посадка

кукурудзи розсадою / Фото Kvitka.info