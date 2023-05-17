Туя – це популярне хвойне дерево, яке часто використовують для створення живоплотів та декоративних садових композицій. 24 Канал розповість, як посадити тую біля дому.

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Як посадити тую

Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам при садінні туї.

Оберіть місце з достатнім освітленням для туї. Вони краще ростуть на сонці або у помірно тіньових місцях. Також впевніться, що місце має добре дренований ґрунт.

для туї. Вони краще ростуть на сонці або у помірно тіньових місцях. Також впевніться, що місце має добре дренований ґрунт. Розкопайте яму для саджанця, глибиною й шириною приблизно вдвічі більшою, ніж коріння саджанця. Додайте компост або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість.

або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість. Перед посадкою туї витягніть її з контейнера або грудки землі. Розмістіть саджанець у ямі так, щоб коріння було розподілене рівномірно.



Посадка туї / Фото Kvitofor