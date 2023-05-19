Кусты гортензии вырастают до 3 метров в высоту с большими листьями овальной формы. Часто они разрастаются настолько, что закрывают веточки. 24 Канал расскажет, как сажать гортензию в домашних условиях.

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Как сажать гортензию

Для посадки гортензий нужно выбрать хорошо освещенный участок, но такую, чтобы солнечные лучи не попадали на растение весь день. Желательно, чтобы на этот участок попадала тень, если будет полная тень, то она может вытянуться. В свою очередь это испортит ее внешний вид и интенсивность цветения. Место для гортензии должно быть защищено от сквозняков, потому что кусты будут мерзнуть.

Почва должна быть плодородным и достаточно влажным. На песчаном грунте кусты не вырастут, его нужно перекопать и добавить торф и песок. Оптимальный состав для выращивания гортензий – песок, листовая земля, торф и перегной.



Сажание гортензии / Фото Van Klaveren Plant

Лунки для посадки нужно готовить за месяц до проведения работ, чтобы земля у них смогла осесть. Саженцы размещают таким образом, чтобы корень был ниже уровня почвы на 2-3 сантиметра. Корень растения нужно расправить, а яму – засыпать подготовленной почвой.

Затем кусты поливают, а на приствольный круг можно добавить слой мульчи. Хорошими материалами для этого будут сосновая кора, иглы хвойные, шишки, торф.

Применяйте удобрения для гортензий, содержащих фосфор и калий, а также некоторые микроэлементы. Гортензия требует подкормки по крайней мере 2 раза в год до периода цветения и после него. В начале весны гортензию удобряют раствором мочевины. Для этого нужно взять 20 г вещества на ведро воды. На одно растение понадобится хотя бы 3 ведра раствора.



Уход за гортензией / Фото Лизгард

После того как цветы отцвели, нужно удобрить растение комплексными минеральными удобрениями. В течение лета можно подкармливать ее навозом, но в меру, потому что крупные соцветия могут сломать ветки.