Більшість часу людина проводить в закритому приміщенні, тож дихає несвіжим повітрям. Вихід є. 24 Канал підкаже, які кімнатні рослини очищають повітря.

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Які кімнатні рослини очищають повітря

Кімнатні рослини не тільки прикрашають вашу домівку, але й очищають повітря в приміщенні. Ось деякі з популярних кімнатних рослин.

Плющ має здатність засвоювати різні шкідливі речовини, такі як бензол, формальдегід, трихлоретилен та ксилол. Він також допомагає покращити якість повітря шляхом видалення спорів і бактерій.



Плющ / Фото Gradinamax

Хамедорея – пальма, яка відома своїми здатностями до очищення повітря від різних токсинів, включаючи формальдегід, ксилол, толуол і аміак.



Хамедорея / Фото Кімнатні рослини

Гербера також засвоює формальдегід та бензол. Вона має яскраві квіти, що робить її популярною декоративною рослиною.



Гербера / Фото Canva

Шефлера. Ця рослина, також відома як "дерево парасолька", очищає повітря від різних шкідливих речовин. Вона легко росте та доглядається.



Шефлера / Фото Youtube

Пеларгонія здатна засвоювати формальдегід, бензол та трихлоретилен. Вона має довге, струнке листя, що робить її привабливою для декору.



Пеларгонія / Вікіпедія

Фікус є декоративною рослиною, яка чистить повітря від формальдегіду, ксилолу та толуолу. Вона має велике листя.



Фікус / Фото Газета "Волинь"

Алое є дуже хорошим очисником повітря у кімнаті. Воно поглинає до 90% формальдегіду, що виділяється всередині будинку. Також алое виділяє велику кількість фітонцидів, які добре впливають на організм людини.



Алое / Фото Кімнатні квіти та рослини