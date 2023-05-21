Багато людей люблять літо за те, що більшу частину пори року – тепло та сонячно. Втім, цей сезон має свої недоліки , зокрема високі температури повітря. 24 Канал розповість , як боротися зі спекою у квартирі.
Смотрите также 7 комнатных растений, которые очистят воздух в вашем доме
Как бороться с жарой в помещении
- В жару возможно обезвоживание организма. Поэтому нужно следить за питьевой режим. Лучше всего употреблять прохладную воду. Лучше отказаться от алкогольных напитков.
- Когда температура воздуха достигает высоких меток не открывайте окна и дверь на балконы. Рекомендуется проветривать дом утром и вечером. Оставляйте дверь между открытыми цветами, чтобы воздух циркулировал из комнаты в комнату.
- Во время жары лучше закрывать окна шторами и жалюзями в течение дня, особенно со стороны, где светит солнце. Это поможет удерживать тепло вне помещения.
- У спеку беріть якнайменше одягу . Це має бути легкий одяг із натуральних тканин. Вільні речі світлих квітів не прилипатимуть до тіла. Відмовтеся від речей із блискітками та стразами, бо вони притягують сонце.
- Хорошим методом охолодження приміщення зволожити повітря в ньому. Можна поставити в кімнаті посуд з водою, а також обприскувати з розпилювача штори та килими.
- Намагайтеся мити холодною водою обличчя, руки, ноги, шию, зап'ястя. Це допоможе трохи освіжитись.
- Менше використовуйте побутові прилади , які виділяють тепло, такі як плити, духовки та пральні машини. Це допоможе знизити температуру у приміщенні.