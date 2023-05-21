Багато людей любить літо за те, що більшу частину пори року – тепло та сонячно. Втім, цей сезон має свої недоліки, зокрема, високі температури повітря. 24 Канал розповість, як боротись зі спекою у квартирі.

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Як боротись зі спекою у приміщенні