Незабаром – гаряче літо, а отже спека не за горами. До неї треба бути готовим, бо це може призвести до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити кімнату без кондиціонера.
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Як охолодити приміщення без кондиціонера
- Затемніть приміщення. Встановіть темні штори або жалюзі на вікнах, щоб заблокувати пряме сонячне проміння. Це допоможе знизити нагрівання від сонця.
Жалюзі / Фото vikna-evi
- Охолодження повітря. Розмістіть миски з льодом перед вентиляторами або пристроєм, що продуває повітря. Це допоможе охолодити повітря, яке проходить через вентилятор.
Лід перед вентилятором / Фото 1 канал соціальних новин
- Використовуйте холодні компреси. Нанесіть їх на зап'ястя, шию або лоб. Таким чином, знизите температуру тіла та відчуття спеки.
Холодний компрес / Фото На пенсії
- Використовуйте вентилятори. Розмістіть їх у кімнаті для поліпшення циркуляції повітря. Якщо використовуєте настінні вентилятори, направте потік повітря вгору, щоб створити ефект охолодження.
Вентилятор / Фото Ашан
- Приймайте холодні душі або ванни. Так ви зможете охолодити своє тіло.
Холодний душ / Фото Ukrhealth
- Відключити джерела тепла – дуже хороший спосіб, як охолодити приміщення без кондиціонера. Треба вимкнути побутову техніку, бо вона дає найбільше тепла. Це мікрохвильовка, електродуховка, чайники та холодильники. Стає гаряче й від сушки, підлоги з підігрівом. Особливо спека відчувається у тих випадках, коли пристрої прогріваються до +60-80. Тож треба намагатись вимикати електроніку.
Побутові прилади / Фото KP.ua
- Заклеїти вікна протисонцевою плівкою. Такий метод є дієвим, адже плівка пропускає частину променів. Тобто, кімната буде освітленою, водночас температура повітря не буде підійматися.
Протисонцева плівка / Фото Ремонт та вироби своїми руками