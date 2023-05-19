Незабаром – гаряче літо, а отже спека не за горами. До неї треба бути готовим, бо це може призвести до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити кімнату без кондиціонера.

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Як охолодити приміщення без кондиціонера

Затемніть приміщення. Встановіть темні штори або жалюзі на вікнах, щоб заблокувати пряме сонячне проміння. Це допоможе знизити нагрівання від сонця.



Жалюзі / Фото vikna-evi

Охолодження повітря. Розмістіть миски з льодом перед вентиляторами або пристроєм, що продуває повітря. Це допоможе охолодити повітря, яке проходить через вентилятор.



Лід перед вентилятором / Фото 1 канал соціальних новин

Використовуйте холодні компреси. Нанесіть їх на зап'ястя, шию або лоб. Таким чином, знизите температуру тіла та відчуття спеки.



Холодний компрес / Фото На пенсії

Використовуйте вентилятори. Розмістіть їх у кімнаті для поліпшення циркуляції повітря. Якщо використовуєте настінні вентилятори, направте потік повітря вгору, щоб створити ефект охолодження.



Вентилятор / Фото Ашан

Приймайте холодні душі або ванни. Так ви зможете охолодити своє тіло.



Холодний душ / Фото Ukrhealth

Відключити джерела тепла – дуже хороший спосіб, як охолодити приміщення без кондиціонера. Треба вимкнути побутову техніку, бо вона дає найбільше тепла. Це мікрохвильовка, електродуховка, чайники та холодильники. Стає гаряче й від сушки, підлоги з підігрівом. Особливо спека відчувається у тих випадках, коли пристрої прогріваються до +60-80. Тож треба намагатись вимикати електроніку.



Побутові прилади / Фото KP.ua

Заклеїти вікна протисонцевою плівкою. Такий метод є дієвим, адже плівка пропускає частину променів. Тобто, кімната буде освітленою, водночас температура повітря не буде підійматися.



Протисонцева плівка / Фото Ремонт та вироби своїми руками