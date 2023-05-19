Незабаром – гаряче літо, а отже спека не за горами. До неї треба бути готовим, бо це може призвести до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити кімнату без кондиціонера.

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Як охолодити приміщення без кондиціонера

  • Затемніть приміщення. Встановіть темні штори або жалюзі на вікнах, щоб заблокувати пряме сонячне проміння. Це допоможе знизити нагрівання від сонця.


Жалюзі / Фото vikna-evi

  • Охолодження повітря. Розмістіть миски з льодом перед вентиляторами або пристроєм, що продуває повітря. Це допоможе охолодити повітря, яке проходить через вентилятор.


Лід перед вентилятором / Фото 1 канал соціальних новин

  • Використовуйте холодні компреси. Нанесіть їх на зап'ястя, шию або лоб. Таким чином, знизите температуру тіла та відчуття спеки.


Холодний компрес / Фото На пенсії

  • Використовуйте вентилятори. Розмістіть їх у кімнаті для поліпшення циркуляції повітря. Якщо використовуєте настінні вентилятори, направте потік повітря вгору, щоб створити ефект охолодження.


Вентилятор / Фото Ашан

  • Приймайте холодні душі або ванни. Так ви зможете охолодити своє тіло.


Холодний душ / Фото Ukrhealth

  • Відключити джерела тепла – дуже хороший спосіб, як охолодити приміщення без кондиціонера. Треба вимкнути побутову техніку, бо вона дає найбільше тепла. Це мікрохвильовка, електродуховка, чайники та холодильники. Стає гаряче й від сушки, підлоги з підігрівом. Особливо спека відчувається у тих випадках, коли пристрої прогріваються до +60-80. Тож треба намагатись вимикати електроніку.


Побутові прилади / Фото KP.ua

  • Заклеїти вікна протисонцевою плівкою. Такий метод є дієвим, адже плівка пропускає частину променів. Тобто, кімната буде освітленою, водночас температура повітря не буде підійматися.


Протисонцева плівка / Фото Ремонт та вироби своїми руками