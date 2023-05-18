Тепла погода має свої недоліки, тому що в будинок починають залітати комарі та інші комахи. Часто вони сідають на їжу або одяг та можуть їх зіпсувати. Як позбутися комарів та йому подібних – розкаже 24 Канал.

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Як позбутися комарів та інших комах

Суха гвоздика – чудовий засіб проти комах. Треба взяти 5 грамів сухої пряності, залити водою та поставити на вогонь. Рідину кип’ятимо протягом 10-15 хвилин та розмішуємо з непотрібним вам одеколоном. Цим засобом можна побризкати вхід перед будинком та зовнішнє підвіконня, щоб відлякувати москітів.



Гвоздика / Фото Порадниця

Ваніль має гарний аромат, який відлякує комарів та недорого коштує. Для приготування розчину беремо 1 літр холодної води та пакетик ванілі. Змішуємо їх, вливаємо в пульверизатор та розпилюємо на себе. Запах – приємний, водночас відлякує комарів.



Ваніль / Фото Гастроном

Полин – гірка рослина, яке росте скрізь та чудово лякає комах. Комарі не люблять її запах, тому з полину можна зробити розчин та змастити ним свою шкіру. Інший варіант – просто нарвати полину та розкласти по будинку.



Полин / Фото Вікіпедія

Встановіть москітні сітки на вікнах. Встановіть на вікна сітки, щоб комахи не залетіли в приміщення, особливо вечорами, коли вони активні.



Москітні сітки / Фото Viknar'off

Ефірні олії – ефективний засіб від комах. Допомагають позбутись комарів олія чайного дерева, лаванди й евкаліпта. Для цього треба змішати частину дитячого крему з кількома краплями цих олій, покрити засобом шкіру та можна не хвилюватись: комарі будуть обходити вас стороною.



Олія чайного дерева / Фото Essenti