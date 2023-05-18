Після посадки помідорів у землю, для них дуже велике значення має догляд. Є деякі рекомендації щодо удобрення помідорів. Зокрема, чим підживити помідори після посадки в ґрунт – розкаже 24 Канал.

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Чим удобрити помідори після посадки

Настій з трави може бути корисним під час підживлення помідорів, оскільки він містить багато корисних речовин. Варто обирати трави, які містять поживні речовини та можуть бути корисними для помідорів. Наприклад, кропива, пирій, полин, ромашку, вербиця.



Добриво з трави / Фото Вдячний Дачник

Щоб приготувати настій, треба наповнити відро свіжою травою, додати гарячу воду та залишити настоюватися протягом 24-48 годин. Важливо використовувати нехлоровану воду. Після цього ще розводимо настій з водою у пропорції 1:5 (1 частина настою до 5 частин води). Залежно від стану рослин та потреб, ви можете змінювати концентрацію настою.

Курячий послід – гарне природне добриво для підживлення помідорів. Він містить багато поживних речовин, таких як азот, фосфор та калій, які корисні для розвитку рослин. Варто зібрати свіжий курячий послід від домашньої птиці.



Курячий послід / Фото Сільське господарство та садівництво

Розведіть його з водою у пропорції 1:10. Наприклад, якщо у вас є 1 літр курячого посліду, розведіть його в 10 літрів води. Зверніть увагу, що курячий послід має досить сильний запах, тому пам'ятайте про це, якщо використовуєте у місцях біля житлових будівель.



Сироватка / Фото Good House

Сироватка, отримана після виготовлення сиру – хороший варіант удобрення помідорів після посадки. Вона містить корисні речовини та мікроелементи, які сприяють здоровому росту та врожайності рослин. Сироватку потрібно розвести з водою у пропорції 1:3 або 1:4, тобто 1 частина сироватки до 3-4 літрів води. Рекомендується злегка полити землю біля коренів помідорів, уникаючи потрапляння речовини на листя рослин або плоди.