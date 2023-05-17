Кабачки вважають дуже теплолюбними рослинами, тому їх можна садити тоді, коли закінчились морози. Температура має бути не нижче, ніж +12. 24 Канал розповість, як правильно садити кабачки.

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Як садити кабачки

Грядка, де будемо саджати кабачки, повинна бути захищена від вітру . Для них потрібне сонячне місце.

. Для них потрібне сонячне місце. Для кабачків потрібна земля з нейтральною кислотністю . Не можна садити кабачок на дуже мокрих ділянках, де ґрунтові води.

. Не можна садити кабачок на дуже мокрих ділянках, де ґрунтові води. Не варто саджати кабачок біля дині, кавуна, патисона чи огірків. Краще біля моркви, капусти, буряка та цибулі.

Грядку під кабачки треба перекопати та внести добрива для підживлення ґрунту. Кабачкам потрібний добре дренований, родючий ґрунт.

для підживлення ґрунту. Кабачкам потрібний добре дренований, родючий ґрунт. За 20-25 днів до посадки у землю, треба посіяти насіння на розсаду. Переважно цей процес припадає на другу половину квітня або початок травня.



Насіння кабачка / Фото ТЕГ