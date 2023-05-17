Кабачки вважають дуже теплолюбними рослинами, тому їх можна садити тоді, коли закінчились морози. Температура має бути не нижче, ніж +12. 24 Канал розповість, як правильно садити кабачки.
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Як садити кабачки
- Грядка, де будемо саджати кабачки, повинна бути захищена від вітру. Для них потрібне сонячне місце.
- Для кабачків потрібна земля з нейтральною кислотністю. Не можна садити кабачок на дуже мокрих ділянках, де ґрунтові води.
- Не варто саджати кабачок біля дині, кавуна, патисона чи огірків. Краще біля моркви, капусти, буряка та цибулі.
- Грядку під кабачки треба перекопати та внести добрива для підживлення ґрунту. Кабачкам потрібний добре дренований, родючий ґрунт.
- За 20-25 днів до посадки у землю, треба посіяти насіння на розсаду. Переважно цей процес припадає на другу половину квітня або початок травня.
Насіння кабачка / Фото ТЕГ
- Найефективнішим буде зробити пророщування насіння. Треба накрити зернята з обох боків тканиною, змочити водою, покласти в пакет та залишити в теплому місці. Коли воно проросте, одразу пересаджуємо в землю.
- Кабачки пересаджуємо в землю у половині травня, коли земля добре прогрілась. Перед посадкою замочуємо на 2-3 години в теплу воду. Землю варто розпушити, якщо вона суха.
- Кабачки сіють переважно на глибину 4 сантиметри з відстанню 50-70 сантиметрів. У кожну ямку занурюємо по 2 насінини та засипаємо землею. Поливаємо теплою водою.
- Кабачок краще поливати раз на 10 днів, якщо нема дощів. Краще це робити теплою водою, щоб рослини не згнили.