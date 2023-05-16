Саджання капусти може бути непростим завданням, бо вона потребує добре освітленого місця з поживним ґрунтом. Існує багато сортів капусти з різними вимогами до клімату й розміром. Важливо обрати сорт, який підходить для вашого клімату. А як правильно садити капусту – підкаже 24 Канал.

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Коли висаджувати капусту у відкритий ґрунт

Час посадки капусти у відкритий ґрунт залежить від вашого регіону, погодних умов та зовнішнього вигляду рослин.

Ранньостиглу капусту можна садити, коли температура повітря буде стабільно не нижча, ніж +8-10. Переважно такий період настає наприкінці квітня — на початку травня. Проте, цього року весна є досить прохолодною, тож відповідна температура тримається на рівні лише зараз, у половині травня. Середньо- та пізньостиглі сорти треба садити через 2-3 тижні після ранніх сортів.

Як правильно висаджувати капусту

Капуста любить рости на сонячній ділянці з нейтрально кислою землею.

з нейтрально кислою землею. Садити розсаду капусти у відкритий ґрунт треба у прохолодний день . Найкраще – перед дощем, тоді саджанці краще приживуться на новому місці. До пересадки контейнер з розсадою треба добре полити водою, аби коріння менше травмувалося.

. Найкраще – перед дощем, тоді саджанці краще приживуться на новому місці. До пересадки контейнер з розсадою треба добре полити водою, аби коріння менше травмувалося. Дистанція між рядами капусти має бути близько 30 сантиметрів . Чим пізніші сорти – тим більша відстань.

. Чим пізніші сорти – тим більша відстань. На ділянці копаємо потрібну кількість лунок. Їхній розмір не має бути більшим, ніж об'єм земляної грудки.



Посадка капусти / Фото Сім'я і дім