Саджання капусти може бути непростим завданням, бо вона потребує добре освітленого місця з поживним ґрунтом. Існує багато сортів капусти з різними вимогами до клімату й розміром. Важливо обрати сорт, який підходить для вашого клімату. А як правильно садити капусту – підкаже 24 Канал.
Дивіться також Як садити баклажани у відкритий ґрунт: корисні поради для вдалого врожаю
Коли висаджувати капусту у відкритий ґрунт
Час посадки капусти у відкритий ґрунт залежить від вашого регіону, погодних умов та зовнішнього вигляду рослин.
Ранньостиглу капусту можна садити, коли температура повітря буде стабільно не нижча, ніж +8-10. Переважно такий період настає наприкінці квітня — на початку травня. Проте, цього року весна є досить прохолодною, тож відповідна температура тримається на рівні лише зараз, у половині травня. Середньо- та пізньостиглі сорти треба садити через 2-3 тижні після ранніх сортів.
Як правильно висаджувати капусту
- Капуста любить рости на сонячній ділянці з нейтрально кислою землею.
- Садити розсаду капусти у відкритий ґрунт треба у прохолодний день. Найкраще – перед дощем, тоді саджанці краще приживуться на новому місці. До пересадки контейнер з розсадою треба добре полити водою, аби коріння менше травмувалося.
- Дистанція між рядами капусти має бути близько 30 сантиметрів. Чим пізніші сорти – тим більша відстань.
- На ділянці копаємо потрібну кількість лунок. Їхній розмір не має бути більшим, ніж об'єм земляної грудки.
Посадка капусти / Фото Сім'я і дім
- На дно лунки можна насипати деревну золу та подрібнену яєчну шкаралупу, перемішайте усе із землею та занурити розсаду в ямки. Можна додати у заглибини пісок або торф, які розпушать ґрунт. Засипаємо посадкові лунки.
- Щедро поливаємо капусту.
- Важливо розпушувати ґрунт навколо кущів, щоб шар землі не ущільнювався. Під час кожного розпушування підсипаємо землю до кожної рослини.
- Удобрюємо розсаду через два тижні після висадки у відкритий ґрунт. Найкращим варіантом буде внести органічні добрива. Другий раз підживлюємо капусту мінеральним добривом.