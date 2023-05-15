Баклажани – доволі теплолюбні рослини, яким потрібні особливі умови для успішного росту та розвитку. Важливо – не допускати різкого перепаду температур та браку поживних речовин. 24 Канал підкаже, як садити баклажани у відкритий ґрунт.
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Як садити баклажани у відкритий ґрунт
Саджання баклажанів у відкритий ґрунт включає деякі спеціальні кроки.
- Зокрема, вибір місця. Оберіть сонячне місце для садіння баклажанів. Вони потребують принаймні 6-8 годин сонячного світла щодня. Ґрунт повинен бути добре дренованим, родючим та багатим на органічні речовини. На цій ділянці не має бути протягів та вітрів. Температура повинна бути регулярно не менше +15.
- Підготовка розсади відіграє важливу роль у вирощуванні баклажанів. Якщо ви вирощуєте розсаду баклажанів, то це краще робити за 6-8 тижнів до запланованої дати висаджування. Насіння баклажанів можна посадити у контейнери або торф'яні горщики, забезпечуючи їм достатню вологість та тепло для росту.
Розсада баклажанів / Фото Сам собі агроном
- Баклажани добре ростуть на землі, підживленій органікою, яку вносять під час перекопування. Можна використовувати гній або перегній у пропорції пів відра на один квадратний метр. Щоб знизити кислотність ґрунту, треба використовувати 2 столові ложки доломітового борошна на 1 квадратний метр.
- До пересадки розсади баклажанів у відкритий ґрунт, треба загартовувати рослини. Приблизно за тиждень до пересадки треба ставити розсаду в прохолодніше місце, наприклад, на балкон. Пересадку найкраще робити ввечері або в похмуру погоду, коли нема сильного сонця. Так, молоді рослини зможуть швидше адаптуватись до нових умов.
- Висаджування розсади. Копаємо отвори у ґрунті глибиною 10-15 сантиметрів та відстанню між рослинами близько 60 сантиметрів. Дістаньте рослини з горщика та переконайтеся, що коріння не пошкоджене та занурте його в отвори. Засипте ґрунтом до рівня верхніх листків розсади.
Посадка баклажанів у землю / Фото Долина
- Полив. Забезпечте баклажанам достатню кількість вологи. Після першого поливу варто зменшити його частоту, але якщо немає довго опадів, то треба це робити регулярно. Поливаємо баклажани тільки під корінь.