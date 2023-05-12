Великі та соковиті полуниці – клопітка справа городників. Без певних знань великого урожаю не буде. Найпоширеніші помилки під час вирощування полуниці – розповість 24 Канал.

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Помилки при вирощуванні полуниці

Вирощування полуниці може бути викликом, а природні помилки можуть перешкодити гарному врожаю. Ось кілька найпоширеніших помилок, які можна зробити під час вирощування полуниці.

Посадка на непридатному ґрунті. Полуниця потребує родючої та дренованої землі для росту й розвитку. Якщо ґрунт містить багато глини або занадто кислий, ягода наврядчи буде рости.



Дренована земля / Фото Haenselblatt

Місце посадки також має велике значення . Багато людей не замислюються над тим, де посадити полуницю, а потім дивуються, чому нема урожаю. Відповідь проста – ягоді потрібне тепле та сонячне місце. У низині або тіні полуниця замерзне й загине.

. Багато людей не замислюються над тим, де посадити полуницю, а потім дивуються, чому нема урожаю. Відповідь проста – ягоді потрібне тепле та сонячне місце. У низині або тіні полуниця замерзне й загине. Недостатній або зайвий полив. Ягоді потрібна достатня кількість вологи, але зайва вода часто спричиняє гниль та хвороби. Тому важливо зберігати оптимальний полив насадження.



Полив полуниці / Фото Аптека садівника

Неналежний догляд за ґрунтом. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб ягода не заростала бур'янами. Для цього можна проводити мульчування, що допоможе зберігати вологу та буде зменшувати ріст бур'янів.

за ґрунтом. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб ягода не заростала бур'янами. Для цього можна проводити мульчування, що допоможе зберігати вологу та буде зменшувати ріст бур'янів. Неправильна кількість підживлення. Полуниці потрібно багато поживних речовин для розвитку. Брак добрив спричиняє слабкий ріст ягоди. Тоді як зайве підживлення буде шкодити листю ягоди.



Удобрення полуниці / Фото Dolina