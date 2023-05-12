Большие и сочные клубники – хлопотное дело огородников. Без определенных знаний великого урожая не будет. Самые распространенные ошибки при выращивании клубники – расскажет 24 Канал.

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Ошибки при выращивании клубники

Выращивание клубники может быть вызовом, а естественные ошибки могут помешать хорошему урожаю. Вот несколько самых распространенных ошибок, которые можно совершить при выращивании клубники.

Посадка на непригодной почве. Клубника нуждается в плодородной и дренированной земле для роста и развития. Если почва содержит много глины или слишком кислую, ягода вряд ли будет расти.



Дренированная земля / Фото Haenselblatt

Место посадки также имеет большое значение . Многие люди не задумываются над тем, где посадить клубнику, а потом удивляются, почему нет урожая. Ответ прост – ягоде нужно теплое и солнечное место. В низине или тени клубника замерзнет и погибнет.

. Многие люди не задумываются над тем, где посадить клубнику, а потом удивляются, почему нет урожая. Ответ прост – ягоде нужно теплое и солнечное место. В низине или тени клубника замерзнет и погибнет. Недостаточный или лишний полив. Ягоде надо достаточное количество влаги, но лишняя вода часто вызывает гниль и болезни. Поэтому важно сохранять оптимальный полив насаждения.



Полив клубники / Фото Аптека садовода

Ненадлежащий уход за почвой. Нужно тщательно следить за тем, чтобы ягода не зарастала сорняками. Для этого можно проводить мульчирование, что поможет сохранять влагу и уменьшать рост сорняков.

за почвой. Нужно тщательно следить за тем, чтобы ягода не зарастала сорняками. Для этого можно проводить мульчирование, что поможет сохранять влагу и уменьшать рост сорняков. Неправильная количество подкормки. Клубнике требуется много питательных веществ для развития. Нехватка удобрений влечет за собой слабый рост ягоды. В то время как излишняя подкормка будет вредить листьям ягоды.



Удобрения клубники / Фото Dolina