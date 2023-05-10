Огородники ненавидят тлю, потому что она приносит много вреда потенциальному урожаю. Но с этим можно и нужно бороться. Чем обработать помидоры от тли в домашних условиях – расскажет 24 Канал.

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Чем обработать помидоры от фона.

Тля на помидорах может нанести значительный вред растению, но его можно легко контролировать с помощью природных средств.

Одним из эффективных способов борьбы с тлей на помидорах является использование настоя из чеснока. Для приготовления нужно залить несколько зубчиков 1 литром воды и оставить в сутки. Затем следует процедить через марлю. Добавляем еще 1 л воды и 1 столовую ложку жидкого мыла и тщательно перемешиваем. Лучше всего это средство наносить распылителем. Этот настой из чеснока является достаточно эффективным средством против тли на помидорах, поскольку имеет сильный запах, отпугивающий вредителей.



Чеснок настой / Фото Shuba.life

Тля может уничтожить саженцы молодых растений, поэтому важно бороться с ней на ранних стадиях. Для борьбы с тлей можно использовать отвар из трав. Например, из полыни. Необходимо залить 1 килограмм свежей полыни 10 литрами воды и прокипятить в течение 2-3 часов. Процеживаем раствор и разбавляем водой в пропорции 1:1. Возделывать растения нужно утром или вечером, распилом.



Раствор полыни / Фото Тег

Эффективным средством будет и крапива. Нужно залить полкилограмма свежей зелени поллитром воды и кипятить несколько часов. Также процеживаем и еще раз добавляем воду. Утром или вечером поливаем помидоры этим раствором.



Крапива / Фото Аграрии вместе

Один из способов борьбы с тлей на помидорах – регулярное применение пепла. Для этого можно использовать пепел из деревьев, содержащих много калия, например, березы или ясеня. Чтобы приготовить раствор из пепла, нужно взять 1 кг вещества и 10 литров воды. Все перемешиваем и оставляем раствор в сутки, чтобы пепел осел, затем процеживаем его.



Зола / Фото Википедия

Полученным раствором поливаем листву и стебли помидоров с помощью распылителя или щетки. Повторяем процедуру каждые 7-10 дней.