Городники ненавидять тлю, тому що вона приносить багато шкоди потенційному врожаю. Але з цим можна й треба боротись. Чим обробити помідори від тлі в домашніх умовах – розповість 24 Канал.

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Чим обробити помідори від тлі

Тля на помідорах може завдати значної шкоди рослині, але її можна легко контролювати за допомогою природних засобів.

Одним з ефективних способів боротьби з попелицею на помідорах є використання настою з часнику. Для його приготування потрібно залити кілька зубчиків 1 літром води та залишити на добу. Потім варто процідити через марлю. Додаємо ще 1 літр води та 1 столову ложку рідкого мила та ретельно перемішуємо. Найкраще цей засіб наносити розпилювачем. Цей настій з часнику є досить ефективним засобом проти попелиці на помідорах, оскільки має сильний запах, який відлякує шкідників.



Часниковий настій / Фото Shuba.life

Попелиця може знищити саджанці молодих рослин, тому важливо боротися з нею на ранніх стадіях. Для боротьби з попелицею можна використовувати відвар з трав. Наприклад, з полину. Потрібно залити 1 кілограм свіжого полину 10 літрами води та прокип'ятити протягом 2-3 годин. Проціджуємо розчин та розбавляємо водою у пропорції 1:1. Обробляти рослини потрібно вранці або ввечері, розпилом.



Розчин полину / Фото Тег

Ефективним засобом буде й кропива. Потрібно залити пів кілограма свіжої зелені пів літром води та кип'ятити кілька годин. Також проціджуємо та ще раз додаємо воду. Вранці чи ввечері поливаємо помідори цим розчином.



Кропива / Фото Аграрії разом

Один зі способів боротьби з попелицею на помідорах – регулярне застосування попелу. Для цього можна використовувати попіл з дерев, які містять багато калію, наприклад, берези або ясена. Щоб приготувати розчин з попелу, треба взяти 1 кілограм речовини та 10 літрів води. Все перемішуємо та залишаємо розчин на добу, щоб попіл осів, а потім проціджуємо його.



Попіл / Фото Вікіпедія

Отриманим розчином поливаємо листя та стебла помідорів за допомогою розпилювача або щітки. Повторюємо процедуру кожних 7-10 днів.