Чорнобривці красиво та довго цвітуть та вони не потребують багато догляду. За це садівники й люблять ці квіти. Їх можна висаджувати як на клумбах, так і у квітниках та прибудинкових територіях. 24 Канал підкаже, чому на городі треба садити чорнобривці.

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Чому на городі треба садити чорнобривці

Саджання чорнобривців на ділянці може мати кілька переваг.

Естетика. Чорнобривці значно покращують зовнішній вигляд будь-якої території, тому що цвітуть яскравими кольорами. До того ж мають цікаву форму квітів.



Чорнобривці на ділянці / Фото Canva

Приваблюють комах. Чорнобривці зазвичай мають привабливий аромат, який привертає запилювачів, зокрема бджіл і метеликів. Також комахи-запилювачі розмножуються, що дуже важливо для квіток.



Бджола запилює квітку / Фото Canva

Захист від шкідників. Деякі види чорнобривців відомі своїми відлякувальними властивостями. Найбільше це стосується мурах, що допоможе захистити інші рослини в саду від нападу шкідників.



Мурахи / Фото Canva

Запобігання ерозії. Чорнобривці не допускають руйнування землі водним потоком. Їхнє коріння виростає глибоко в ґрунт. Це дозволяє утримувати землю на місці під час дощів або інших природних явищ.



Ерозія землі / Фото Canva

Ефірні олії. Їх використовують в чистому вигляді та у поєднанні з іншими ефірними оліями для косметичних засобів. Йдеться про лікування різних шкірних хвороб та ГРВІ.



Ефірна олія чорнобривців / Фото Dreamstime