Кабачки считают очень теплолюбивыми растениями поэтому их можно сажать тогда, когда закончились морозы. Температура должна быть не ниже +12. 24 Канал расскажет, как правильно сажать кабачки.
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Как сажать кабачки
- Грядка, где будем сажать кабачки, должна быть защищена от ветра. Для них нужно солнечное место.
- Для кабачков нужна земля с нейтральной кислотностью. Нельзя сажать кабачок на очень мокрых участках, где грунтовые воды.
- Не стоит сажать кабачок у дыни, арбуза, патиссона или огурцов. Лучше у моркови, капусты, свеклы и лука.
- Грядку под кабачки нужно перекопать и внести удобрения для подкормки почвы. Кабачкам нужна хорошо дренированная, плодородная почва.
- За 20-25 дней до посадки в землю, нужно посеять семена на рассаду. Преимущественно этот процесс приходится на вторую половину апреля или начало мая.
Семена кабачка / Фото ТЕГ
- Самым эффективным будет сделать проращивание семян. Надо накрыть зерна с обеих сторон тканью, смочить водой, положить в пакет и оставить в теплом месте. Когда она прорастет, сразу пересаживаем в землю.
- Кабачки пересаживаем в землю в половине мая когда земля хорошо прогрелась. Перед посадкой замачиваем на 2-3 часа в тёплую воду. Землю следует разрыхлить, если она сухая.
- Кабачки сеют преимущественно на глубину 4 сантиметра с расстоянием 50-70 сантиметров. В каждую ямку погружаем по 2 семечка и засыпаем землей. Поливаем теплой водой.
- Кабачок лучше поливать раз в 10 дней, если нет дождей. Лучше это делать теплой водой, чтобы растения не сгнили.