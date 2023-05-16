Огородники часто сажают перец, потому что у него вкусные и сочные плоды. В выращивании этого овоща следует обратить внимание на некоторые его особенности. 24 Канал расскажет, как сажать перец в открытый грунт |
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Как сажать перец в землю
Время. Перец является теплолюбивым растением, поэтому лучше сажать его после окончания заморозков, когда температура почвы стабильно повышается. Обычно это приходится на май или июнь в зависимости от региона.
Подготовка земли. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Перекопайте участок и вырвите все сорняки. Добавьте компост или перегной, чтобы улучшить плодородие почвы.
Приготовьте саженцы. За 2-3 недели до запланированного дня посадки начните выращивать саженцы перца в контейнерах или семенных лотках. Для этого посадите семена перца во влажную посевную почву на глубину 1-1,5 сантиметра. Поставьте контейнеры в теплое и яркое место и поливайте.
Пересадка саженцев. После того как саженцы перца вырастут от 15 до 20 см в высоту, они готовы для пересадки в открытый грунт. Выньте саженцы из контейнеров вместе с куском земли.
Раскопайте ямки в почве, на расстоянии 30-45 сантиметров друг от друга для кустовых сортов перца или 60 сантиметров для развесистых сортов. Поставьте саженцы в ямки и засыпьте их землей.
Достаточная поливка. Полейте саженцы после посадки и регулярно поддерживайте влажную почву в течение вегетационного периода – времени, когда растение растет и развивается.
Примените мульчу. Покрытие земли мульчей, такой как солома или кора, поможет сохранить влагу, предотвратит рост сорняков и поддерживает стабильную температуру почвы.
Примените удобрения. Периодически подпитывайте перцы органическим или минеральным удобрением, учитывая потребности растений.