Городники часто саджають перець, бо він має смачні та соковиті плоди. У вирощуванні цього овочу варто звернути увагу на деякі його особливості. 24 Канал розкаже, як садити перець у відкритий ґрунт.

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Як садити перець у землю

  • Час. Перець є теплолюбною рослиною, тому краще садити його після закінчення заморозків, коли температура ґрунту стабільно підвищується. Зазвичай це припадає на травень або червень, в залежності від регіону.

  • Підготовка землі. Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Перекопайте ділянку та вирвіть всі бур'яни. Додайте компост або перегній, щоб покращити родючість ґрунту.

  • Приготуйте саджанці. За два-три тижні до запланованого дня посадки, почніть вирощувати саджанці перцю в контейнерах або насіннєвих лотках. Для цього посадіть насіння перцю у вологий посівний ґрунт на глибину 1-1,5 сантиметра. Поставте контейнери у тепле та яскраве місце та вчасно поливайте.

  • Пересадка саджанців. Після того, як саджанці перцю виростуть від 15 до 20 см у висоту, вони готові для пересадки у відкритий ґрунт. Витягніть саджанці з контейнерів разом зі шматком землі.

  • Розкопайте ямки у ґрунті, на відстані 30-45 сантиметрів один від одного для кущових сортів перцю або 60 сантиметрів для розлогих сортів. Занурте саджанці в ямки та засипте їх землею.

  • Достатнє поливання. Полийте саджанці після посадки та регулярно підтримуйте вологий ґрунт протягом вегетаційного періоду – часу, коли рослина росте й розвивається.

  • Застосуйте мульчу. Покриття землі мульчею, такою як солома або кора, допоможе зберегти вологу, попередить ріст бур'яну та підтримуватиме стабільну температуру ґрунту.

  • Застосуйте добрива. Періодично підживлюйте перці органічним або мінеральним добривом, враховуючи потреби рослин.