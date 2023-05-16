Городники часто саджають перець, бо він має смачні та соковиті плоди. У вирощуванні цього овочу варто звернути увагу на деякі його особливості. 24 Канал розкаже, як садити перець у відкритий ґрунт.
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Як садити перець у землю
Час. Перець є теплолюбною рослиною, тому краще садити його після закінчення заморозків, коли температура ґрунту стабільно підвищується. Зазвичай це припадає на травень або червень, в залежності від регіону.
Підготовка землі. Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Перекопайте ділянку та вирвіть всі бур'яни. Додайте компост або перегній, щоб покращити родючість ґрунту.
Приготуйте саджанці. За два-три тижні до запланованого дня посадки, почніть вирощувати саджанці перцю в контейнерах або насіннєвих лотках. Для цього посадіть насіння перцю у вологий посівний ґрунт на глибину 1-1,5 сантиметра. Поставте контейнери у тепле та яскраве місце та вчасно поливайте.
Пересадка саджанців. Після того, як саджанці перцю виростуть від 15 до 20 см у висоту, вони готові для пересадки у відкритий ґрунт. Витягніть саджанці з контейнерів разом зі шматком землі.
Розкопайте ямки у ґрунті, на відстані 30-45 сантиметрів один від одного для кущових сортів перцю або 60 сантиметрів для розлогих сортів. Занурте саджанці в ямки та засипте їх землею.
Достатнє поливання. Полийте саджанці після посадки та регулярно підтримуйте вологий ґрунт протягом вегетаційного періоду – часу, коли рослина росте й розвивається.
Застосуйте мульчу. Покриття землі мульчею, такою як солома або кора, допоможе зберегти вологу, попередить ріст бур'яну та підтримуватиме стабільну температуру ґрунту.
Застосуйте добрива. Періодично підживлюйте перці органічним або мінеральним добривом, враховуючи потреби рослин.