Для того, щоб розсада прижилась, для неї мають бути створені хороші умови. Щодня треба проводити певні дії. 24 Канал підкаже, яких помилок краще не допускати у догляді за розсадою після посадки у ґрунт.

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Поширені помилки у догляді за розсадою

Після посадки розсади у ґрунт, важливо правильно доглядати за ними, щоб забезпечити їхній здоровий ріст і розвиток. Ось кілька помилок, які може зробити недосвідчений городник.

Поганий ґрунт . Він не повинен містити шкідників або хвороб, які не дадуть насінню прорости, можуть зіпсувати паростки або вплинути на якість урожаю.

. Він не повинен містити шкідників або хвороб, які не дадуть насінню прорости, можуть зіпсувати паростки або вплинути на якість урожаю. Брак добрив . Після посадки розсади в ґрунт буде корисним внести підживлення. Використовуйте добрива, які підходять для конкретних рослин та відповідають їхнім потребам. Не перевищуйте рекомендовану дозу, оскільки це може завдати шкоди рослинам.

. Після посадки розсади в ґрунт буде корисним внести підживлення. Використовуйте добрива, які підходять для конкретних рослин та відповідають їхнім потребам. Не перевищуйте рекомендовану дозу, оскільки це може завдати шкоди рослинам. Неправильний полив. Регулярно поливайте розсаду, особливо в перші тижні після посадки. Забезпечте помірне зволоження ґрунту та уникайте пересушування.



Полив розсади / Фото Canva