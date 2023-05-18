Для того, щоб розсада прижилась, для неї мають бути створені хороші умови. Щодня треба проводити певні дії. 24 Канал підкаже, яких помилок краще не допускати у догляді за розсадою після посадки у ґрунт.
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Поширені помилки у догляді за розсадою
Після посадки розсади у ґрунт, важливо правильно доглядати за ними, щоб забезпечити їхній здоровий ріст і розвиток. Ось кілька помилок, які може зробити недосвідчений городник.
- Поганий ґрунт. Він не повинен містити шкідників або хвороб, які не дадуть насінню прорости, можуть зіпсувати паростки або вплинути на якість урожаю.
- Брак добрив. Після посадки розсади в ґрунт буде корисним внести підживлення. Використовуйте добрива, які підходять для конкретних рослин та відповідають їхнім потребам. Не перевищуйте рекомендовану дозу, оскільки це може завдати шкоди рослинам.
- Неправильний полив. Регулярно поливайте розсаду, особливо в перші тижні після посадки. Забезпечте помірне зволоження ґрунту та уникайте пересушування.
Полив розсади / Фото Canva
- Густий посів. Розсаду не потрібно висаджувати дуже близько одне до одного, бо вони почнуть боротися за поживні речовини та будуть витягуватися. Це дуже послаблює рослини та призводить до неврожаю.
- Невдала температура. Для розсади підходить температура в межах +23-24, втім, потім треба її знизити до +14-16, щоб рослина росла та розвивалась.
- Нестача світла. Поширеною причиною переростання розсади є брак сонячного світла. Якщо його бракує, рослини починають витягуватись та слабшати.