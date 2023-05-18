Для того чтобы рассада прижилась, для нее должны быть созданы хорошие условия. Каждый день нужно проводить определенные действия. 24 Канал подскажет, какие ошибки лучше не допускать в уходе за рассадой после посадки в грунт.
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Распространенные ошибки в уходе за рассадой
После посадки рассады в почву важно правильно ухаживать за ними, чтобы обеспечить их здоровый рост и развитие. Вот несколько ошибок, которые может совершить неопытный огородник.
- Плохой почва. Он не должен содержать вредителей или болезней, которые не дадут семенам проросты, могут испортить побеги или повлиять на качество урожая.
- Нехватка удобрений. После посадки рассады в почву будет полезным внести подкормку. Используйте удобрения, подходящие для конкретных растений и отвечающие их потребностям. Не превышайте рекомендуемую дозу, поскольку это может нанести вред растениям.
- Неправильный полив. Регулярно поливайте рассаду, особенно в первые недели после посадки. Обеспечьте умеренное увлажнение почвы и избегайте пересушивания.
Полив рассады.
- Густой посев. Рассаду не нужно высаживать очень близко друг к другу, потому что они начнут бороться за питательные вещества и будут вытягиваться. Это очень ослабляет растения и приводит к неурожаю.
- Неудачная температура. Для рассады подходит температура в пределах +23-24, впрочем, затем ее нужно снизить до +14-16, чтобы растение росло и развивалось.
- Нехватка света. Распространенной причиной перерастания рассады является нехватка солнечного света. Если его не хватает, растения начинают вытягиваться и ослабевать.