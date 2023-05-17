Свіженькі огірочки з городу – приємна смакота. Але щоб мати добрий урожай, треба врахувати різні моменти. Як правильно садити огірки на городі – підкаже 24 Канал.

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Як садити огірки

Ось кілька кроків, які допоможуть вам почати:

Відповідне місце для огірків грає не останню роль в успішному вирощуванні. Їм потрібне добре освітлене місце з відкритим сонячним простором. Варто звернути увагу на такі фактори, як добре дренований ґрунт та захист від сильних вітрів.

Далі займаємось підготовкою землі . Розкопайте ґрунт на глибину приблизно 15-20 сантиметрів та додайте компост або перепрілий гній для покращення родючості.

Обробка насіння має своє значення. Перед посадкою потрібно відібрати погане насіння. Для цього занурюємо насінини у слабосолоний розчин на 10 хвилин. Міцне насіння опуститься на дно, а погане – спливе.

Садимо насіння або розсаду. Посів треба здійснювати, коли температура підійнялась до +16-+18. Можна висаджувати огірки з насіння або використовувати розсаду. Якщо з насіння, робимо невеликі ямки у землі та висаджуємо його на глибину 2 сантиметри. Якщо садите огірки з розсаду, то робимо неглибокі отвори у землі та кладемо туди розсаду.



Садимо огірки з розсади / Фото Школа Життя