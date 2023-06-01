Кактуси мають особливу структуру, що дозволяє їм зберігати воду та виживати в умовах обмеженого зволоження. Вони не вимагають багато зусиль у догляді, але є речі, про які не варто забувати. 24 Канал підкаже, як доглядати за кактусами, щоб вони цвіли.

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Догляд за кактусом

Для того, щоб ваш кактус зацвів, ось кілька порад щодо догляду:

Кактусам потрібно яскраве, пряме сонячне світло , щоб стимулювати цвітіння. Розмістіть його на вікні або на відкритому місці, де він отримуватиме достатньо сонячного проміння.

Для того, щоб кактус зацвів, потрібно правильно поливати рослину. Перед цим переконайтесь, що верхній шар ґрунту повністю висох. Після поливу дайте ґрунту повністю висохнути перед наступним разом. Часто це робити не потрібно.



Поливаємо кактус / Фото Сукуленти

Деякі види кактусів можуть зацвісти при певній температурі . Забезпечте своєму кактусу оптимальну температуру від +20 до +30 влітку. У зимовий період, коли багато видів кактусів потребують відпочинку, знизьте температуру до +10-15.

Відіграє велику роль й пересадка кактуса. Краще не поспішати з цим і почекати до осені, коли квіти засохнуть та віпадуть. Цей момент має значення, бо взимку кактус потребує спокою. А ще у цей період в нього закладаються зачатки бутонів.



Пересадка кактусу / Фото Kvitofor