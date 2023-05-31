Щоб кімнатні квіти добре росли у вашому домі, варто дотримуватись відповідного режиму поливу. Кожна рослина має власні потреби, тому слід знати конкретні вимоги кожної рослини. Не менш важливо протирати листки рослин: як і чим – розповість 24 Канал.

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Чим протирати кімнатні рослини

Дієвий засіб у догляді за рослинами – це лимонна кислота. Щоб приготувати з неї розчин, треба розвести кілька грамів кислоти у 1 склянці води. Після того, як порошок розчинився, можемо протирати листя. Вона надає красивого блиску зеленим пластинам.



Лимонна кислота / Фото Prom

Корисно для листків обробляти їх безалкогольним пивом. Розведіть безалкогольне пиво з водою у співвідношенні 1:1 або 1:2. Зверніть увагу на нижню сторону листя, оскільки на ній часто накопичується багато пилу та бруду.



Пиво / Фото Вікіпедія

Гарним методом очищення листків буде бурштинова кислота. Це простий та дешевий засіб, який доступний кожному. Необхідно розчинити у 1 літрі теплої води розчинити 1 таблетку бурштинової кислоти. Такий розчин треба наносити на листя одразу перші 2-3 години. Бо потім він втрачає свою користь.



Бурштинова кислота / Фото Yantar.ua

Молоко містить поживні речовини та компоненти, які сприяють здоров'ю рослин. Для протирання листя рослин використовуйте свіже молоко, яке не містить жодних добавок. Його можна розбавити водою. Листки будуть блищати, а також воно відлякує різних шкідників.



Молоко / Фото Ukr.media