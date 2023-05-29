Туї є швидкорослими рослинами. Залежно від сорту й умов вирощування, вони можуть додавати висоти від 30 до 60 сантиметрів на рік. Це приваблює садівників, адже дерева можуть захистити будь-яку ділянку від вітрів. Коли поливати туї, щоб забезпечити їм хороший ріст – підкаже 24 Канал.

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Коли поливати туї

Туя любить вологу, але не варто її заболочувати. Дерево варто поливати 1 раз в тиждень десь 15-20 літрами води, почати хоча б з 10 літрів. Коли дуже сухо, треба це робити двічі на тиждень.

Враховуйте вологість ґрунту: поливайте туї, коли верхній шар землі стає слабо вологим. Уникайте пересушування, але не дозволяйте стояти воді у кореневій зоні.

Найкращий час для поливу туї – ранок або ранні години дня. Поливайте їх перед появою сонця, щоб вода не випаровувалась.

Якщо під туями залягають підземні води, то полив краще скоротити до мінімуму. Природної води буде достатньо, оскільки якщо коренева система дуже мокра, то вона починає гнити та заражатися різними хворобами. Рекомендується кожного дня зволожувати листя з розпилювача. Якщо дереву бракує вологи, це буде видно по тому, що верхівка почне жовтіти.

Догляд за туями

Туї треба удобрювати 2 рази на сезон загальними добривами для хвойних рослин, або азотними, зокрема сечовиною чи селітрою.

Варто проводити обрізку дерева, формувальну – навесні та влітку. Краще обрати хмарний день, бо після обрізки хвоя всередині куща може отримати опіки. Користуйтесь секатором або садовими ножицями, щоб зрізати пагони.



Обрізка туї / Фото Gradina Max

Якщо туя жовтіє, це може бути ознакою шкідників, зокрема, попелиці, несправжньої щитівки чи грибкових хвороб. Тоді рослини треба обробляти 2 рази на місяць фунгіцидом.

Варто робити мульчування пристовбурного кола, але дивіться, щоб мульча не прикривала нижні гілки чи стовбур, бо накопичена волога в цих місцях провокує гниття.