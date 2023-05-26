Існує безліч сортів троянд з різноманітними формами, кольорами й розмірами квітів. Вони мають чудові аромати, тому їх хочеться посадити в себе вдома. Як посадити троянду з гілочки – поділиться 24 Канал.
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Як посадити троянду з гілочки
Для посадки оберіть здорову гілочку троянди з непошкодженим листям та бруньками. Вона повинна мати пряму форму та бути довжиною близько 15-30 сантиметрів.
Підготуйте гілочку: зріжте під кутом десь 45 градусів. Зріз треба зробити під листочком або брунькою. Таким чином, буде більша площа контакту із землею.
Зніміть усе листя, крім верхнього листочка. Залишок листя можна скоротити наполовину, щоб зменшити випаровування вологи.
Треба укорінити гілочку, для цього існує кілька способів. Один з них – покласти живець, тобто, гілку, яку використовують для розмноження, у воду на 2 тижні, щодня її змінюючи. Посудину варто тримати у прохолодному світлому місці. Коли троянда укорінилася, мають з'явитись бруньки, які буде видно на живці.
Живець у воді / Фото Only Rose
Коли проросте коріння, живець можна пересаджувати у землю. Візьміть горщик з добре дренованим ґрунтом, вологим, але не занадто мокрим. Гілку садимо на глибину 5-7 сантиметрів. Щоб зберегти вологу, створіть парникові умови.
Поставте горщик з гілкою в теплому місці з достатнім освітленням, але без прямого сонячного проміння. Підтримуйте вологий клімат, регулярно зволожуючи ґрунт.