Існує безліч сортів троянд з різноманітними формами, кольорами й розмірами квітів. Вони мають чудові аромати, тому їх хочеться посадити в себе вдома. Як посадити троянду з гілочки – поділиться 24 Канал.

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Як посадити троянду з гілочки

Для посадки оберіть здорову гілочку троянди з непошкодженим листям та бруньками. Вона повинна мати пряму форму та бути довжиною близько 15-30 сантиметрів.

Підготуйте гілочку: зріжте під кутом десь 45 градусів. Зріз треба зробити під листочком або брунькою. Таким чином, буде більша площа контакту із землею.

Зніміть усе листя , крім верхнього листочка. Залишок листя можна скоротити наполовину, щоб зменшити випаровування вологи.

Треба укорінити гілочку, для цього існує кілька способів. Один з них – покласти живець, тобто, гілку, яку використовують для розмноження, у воду на 2 тижні, щодня її змінюючи. Посудину варто тримати у прохолодному світлому місці. Коли троянда укорінилася, мають з'явитись бруньки, які буде видно на живці.



Живець у воді / Фото Only Rose