Для насиченого цвітіння велику роль грає фосфор. Він збільшує розмір квітів і кількість бутонів. Також впливає на формування бутонів калій. 24 Канал підкаже, яке найкраще добриво варто приготувати для троянд.
Дивіться також Будуть рости в рази швидше: як підживити помідори дріжджами
Найкраще добриво для троянд
Попіл можна використати як природне добриво для троянд, оскільки він містить різні корисні елементи, такі як калій, фосфор і кальцій. Використання попелу для живлення троянд може мати такі переваги.
- Калій сприяє розквітанню та загальному здоров'ю рослин. Він сприяє цвітінню квітів, роблячи їх яскравішими та більш стійкими.
- Фосфор впливає на розвиток кореневої системи та формує сильні рослини.
- Вміст кальцію в попелі зміцнює клітини рослин, зменшуючи ризик хвороб та шкідників.
Якщо ви хочете використати попіл як добриво для троянд, ось кілька порад:
Попіл / Фото Вікіпедія
- Використовуйте дрібний попіл. Він краще розподіляється по ґрунту та кореневій зоні рослин.
- Додавайте попіл у помірних кількостях, оскільки надмірне використання підвищує рівень лужності ґрунту, що може бути шкідливим для троянд.
- Розсипайте попіл вздовж кореневої зони троянд, щоб не потрапляв на листя та стебла.
- Розгляньте також використання інших добрив для повноцінного живлення рослин.
Як приготувати добриво з попелу
Ось кроки, які можна виконати для приготування добрива з попелу для троянд:
- Зберіть сухий деревний попіл без домішок інших речовин. Уникайте використання попелу з вугілля або забрудненого попелу.
- Візьміть посудину або відро та внесіть туди попіл. Залежно від обсягу попелу, ви можете додати 1 чи 2 частини попелу до 10 частин води.
- Добре перемішайте суміш попелу й води, щоб попіл повністю розчинився. Потім залиште розчин на кілька годин або навіть на добу, щоб попіл настоявся та активні речовини перейшли в розчин.
- Після настоювання ви можете відокремити розчин від зайвих частинок, використовуючи фільтр або ситечко. Отриманий розчин буде вашим добривом.
- Таку суміш можна розбавити додатковою водою, якщо потрібно. Зазвичай, розведення в співвідношенні 1:10 (1 частина розчину до 10 частин води) є прийнятним для поливу троянд.