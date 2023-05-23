Дріжджі можна назвати універсальним засобом, який згодиться не лише у приготуванні їжі, а й у саду та на городі. 24 Канал розповість, як підживити помідори дріжджами.

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Як підживити помідори дріжджами

Дріжджі можна використовувати для підживлення помідорів, оскільки вони містять багато корисних речовин. Вони сприяють росту та розвитку рослин. Ось кілька кроків, які можна виконати для підживлення помідорів дріжджами.

Приготуйте розчин дріжджів. Візьміть 1-2 літри теплої води та розчиніть в ній 1-2 столові ложки сухих дріжджів. Добре змішайте, щоб дріжджі розчинилися повністю.



Сухі дріжджі / Фото Cook

Візьміть додаткові складники , за бажанням. Наприклад, можна додати столову ложку цукру або меляси – продукту бурякоцукрового виробництва, які стимулюють мікроорганізми в ґрунті.

Ретельно залийте розчин дріжджів під корінь помідорів. Зробіть це так, щоб розчин не потрапляв на листя, оскільки це може спричинити пожовтіння або пошкодження.

Періодично повторюйте процес. Підживлюйте помідори дріжджами кожні 2-3 тижні протягом періоду активного зростання та розвитку рослин.

Важливо пам'ятати, що підживлення дріжджами не може бути єдиним методом удобрення помідорів. Їх можна використати як додаткове джерело поживних речовин. Втім, замінити повноцінне використання органічних або мінеральних добрив, які забезпечують комплексне живлення рослин лише дріжджами неможливо.