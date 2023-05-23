Дрожжи можно назвать универсальным средством, который пригодится не только в приготовлении пищи, но и в саду и огороде. 24 Канал расскажет, как подкормить помидоры дрожжами.

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Как подкормить помидоры дрожжами.

Дрожжи можно использовать для подкормки помидоров, поскольку они содержат много полезных веществ. Они способствуют росту и развитию растений. Вот несколько шагов, которые можно выполнить для подкормки помидоров дрожжами.

Приготовьте раствор дрожжей. Возьмите 1-2 литра теплой воды и растворите в ней 1-2 столовых ложки сухих дрожжей. Хорошо смешайте, чтобы дрожжи растворились полностью.



Сухие дрожжи / Фото Cook

Возьмите дополнительные составляющие , по желанию. Например, можно добавить столовую ложку сахара или мелассы – продукта свеклосахарного производства, стимулирующих микроорганизмы в почве.

Тщательно залейте раствор дрожжей под корень помидоры. Сделайте это так, чтобы раствор не попадал на листья, так как это может привести к пожелтению или повреждению.

Периодически повторяйте процесс. Подпитывайте помидоры дрожжами каждые 2-3 недели в течение периода активного роста и развития растений.

Важно помнить, что подкормка дрожжами не может быть единственным методом удобрение помидоров. Их можно использовать в качестве дополнительного источника питательных веществ. Впрочем, заменить полноценное использование органических или минеральных удобрений, обеспечивающих комплексное питание растений только дрожжами, невозможно.