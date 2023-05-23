Бузок відомий своїми квітками, які мають приємний аромат та надзвичайну красу. Квітки бузку можуть бути різних кольорів, таких як фіолетовий, рожевий, білий або навіть двоколірний. 24 Канал розкаже, як посадити бузок вдома.

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Як посадити бузок біля будинку

Для посадки бузку у відкритий ґрунт дотримуйтеся таких кроків:

Виберіть правильне місце . Бузок потребує добре освітленого місця з напівтіньовим або повним сонцем. Виберіть місце з відтіканням води, оскільки бузок не переносить надмірної вологи.

Підготуйте ґрунт та перевірте кислотність ґрунту. Бузок любить слабкокислу або нейтральну землю. Розкопайте землю до глибини приблизно на 30 сантиметрів і додайте компост або перегній для поліпшення структури ґрунту.



Місце під бузок / Фото Фермер