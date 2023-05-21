Зривання квітів бузку є популярною практикою для створення букетів і прикрас. Але до кінця незрозуміло, корисно це для куща чи ні. 24 Канал спробує з'ясувати цю ситуацію.

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Що думають люди про зривання бузку

Думки в суспільстві щодо зривання бузку бувають досить різними. Одні люди виступають за, а інші – проти.

Деякі люди вважають, що коли ви зриваєте гілочку бузку, то на кущі утворюється рана, яка може стати джерелом інфекції. У результаті маємо кущ з нерівними ранами на кінцях пагонів, а ще з корою, яка відшарувалася та звисає.

З-під кожного суцвіття куща росте кілька молодих пагонів. Наступного року вони повинні цвісти. Але коли ви вирвали гілку або зрізали бузок для букета, то таких пагонів на кущі стає менше. Відповідно, чим більше ламають гілки куща – тим менше бузок розцвіте в наступному році.

Інша категорія людей стверджує, що зривати бузок треба, бо це покращує його цвітіння. На їх думку, відцвілі бутони утворять насіння і наступного року, пагони не розквітнуть. Тому вони вважають, що зривати гілки бузку потрібно.

Варто зазначити, що обрізка, а не обламування, може й справді бути корисним для куща. Але потрібно це правильно робити.

Як обрізати бузок

Обрізка не лише покращує зовнішній вигляд куща, але й стимулює ріст нових пагонів. Її треба проводити 2 рази на рік.

Весною з куща треба зрізати всі зламані чи пошкоджені гілки. Також позбуваємось торішніх пагонів, бо вони тільки забирають живлення в рослини. Формувальну обрізку краще не проводити навесні, бо ненароком можна видалити бруньки, на яких будуть рости квіти.

Влітку, коли бузок вже відцвів, можна провести формувальну обрізку. Треба зрізати слабкі та засохлі пагони. Можна трохи підрізати верх куща, щоб була рівна крона.

Якщо дуже кортить зрізати собі гілочку, то краще обрати кущ, на якому росте багато квіток. Також не варто ламати гілки, а рекомендується використовувати для цього секатор – особливі ножиці, призначені для обрізки квітів чи декоративних кущів.