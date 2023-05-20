Кожна рослина в саду поводиться по-різному, деякі з них – особливо агресивно. Нікому не потрібні ті, які конкурують з іншими. 24 Канал зібрав список квітів, які псуватимуть вашу клумбу.

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Які квіти псують клумбу

Дзвіночок карпатський – доволі агресивна рослина, яка може поширюватися та конкурувати з іншими рослинами. Він може займати більше місця, ніж було задумано, та витісняти інші квіткові культури. Також дзвіночок важко контролювати, бо він швидко розповсюджується за допомогою насіння та підземних пагонів. Тож його ріст складно зупинити.



Дзвіночок карпатський / Фото Грінмарт

Люпин – це гарна рослина, але її саджання має певні небажані наслідки. Крім того, що люпин швидко та неконтрольовано розростається, є ще деякі нюанси. Вони конкурують з іншими рослинами, що зменшує різновиди квітів на вашій клумбі.



Люпин / Фото Вікіпедія

Також багато видів люпину підвищують рівень азоту в ґрунті, що треба враховувати при саджанні інших рослин. У деяких видів люпину є речовини, які можуть бути токсичними. Особливо це стосується незрілих насінинок і листя.

Бальзамін є популярною квіткою для клумб, але є причини, чому не рекомендується садити бальзаміни. Зокрема, вразливість до хвороб.Бальзаміни часто стають ціллю для різних хвороб і шкідників, наприклад, сірої гнилі, вовчки, білої мушки. Це призводить до пошкодження рослини або загибелі.



Бальзамін / Фото Рослиновід

Бальзаміни потребують достатньої кількості вологи, відповідно частого поливання, особливо в спекотну погоду. Тож якщо ви шукаєте рослини, що вимагають менше уваги щодо поливу, то бальзаміни – не найкращий вибір.

Гігантський золотарник є видом рослини, який може бути потенційно проблематичним для деяких людей. Гігантський золотарник, як і назва вказує, може досягати висоти до 2-3 метрів та мати густу крону. Тож він може витісняти інші рослини.



Гігантський золотарник / Золота пасіка

Також для деяких людей гігантський золотарник може бути алергеном. Люди, які страждають від алергічних реакцій на рослинний пил, можуть відчувати дискомфорт.



Шипшина / Фото Seeds

Шипшина є прекрасною рослиною, але її саджання у певних ситуаціях – небажане. Деякі види шипшини можуть стати великими рослинами з широкою кроною. Вони потребують великого простору для розростання та можуть конкурувати з іншими рослинами в саду або клумбі.