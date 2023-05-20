Кожна рослина в саду поводиться по-різному , деякі з них – особливо агресивні. Нікому не потрібні ті, хто конкурує з іншими. 24 Канал зібрав список кольорів, які псуватимуть вашу клумбу.

Слід також знати деякі деталі: чи можна садити барвінок навесні

Які квіти псують клумбу

Дзвіночок карпатський – досить агресивна рослина, яка може поширюватися та конкурувати з іншими рослинами. Він може займати більше місця, ніж було задумано, та витісняти інші квіткові культури. Також дзвіночок важко контролювати, тому що він швидко поширюється за допомогою насіння та підземних пагонів. Тож його зростання складно зупинити.



Дзвіночок карпатський / Фото Грінмарт

Люпин – это хорошее растение, но его посадка имеет определенные нежелательные последствия. Кроме того, что люпин быстро и неконтролируемо разрастается, есть еще некоторые нюансы. Они конкурируют с другими растениями, что уменьшает разновидности цветов в вашей клумбе.



Люпин / Фото Википедия

Также многие виды люпина повышают уровень азота в почве, что нужно учитывать при садке других растений. У некоторых видов люпина есть вещества, которые могут быть токсичными. Особенно это касается незрелых семян и листьев.

Бальзамин является популярным цветком для клумб, но есть причины, почему не рекомендуется сажать бальзамины. В частности, уязвимость к болезням. Бальзамины часто становятся целью для разных болезней и вредителей, например, серой гнили, волчки, белой мушки. Это приводит к повреждению растения или гибели.



Бальзамин / Фото Растениевод

Бальзамины нуждаются в достаточном количестве влаги, соответственно частой поливке, особенно в жаркую погоду. Так что если вы ищете растения, требующие меньше внимания поливу, то бальзамины – не лучший выбор.

Гигантский золотарщик является видом растения, который может быть потенциально проблематичным для некоторых людей. Гигантский золотарник, как и название указывает, может достигать высоты до 2-3 метров и иметь густую крону. Так что он может вытеснять другие растения.



Гигантский золотарник / Золотая пасека

Также для некоторых людей гигантский золотарник может быть аллергеном. Люди, страдающие аллергическими реакциями на растительную пыль, могут испытывать дискомфорт.



Шиповник / Фото Seeds