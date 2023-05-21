Срыв цветов сирени является популярной практикой для создания букетов и украшений. Но до конца непонятно, полезно ли это для куста или нет. 24 Канал попробует выяснить эту ситуацию.

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Что думают люди о срывании сирени

Мнения в обществе по срыванию сирени бывают довольно разными. Одни люди выступают за, а другие – против.

Некоторые люди считают, что когда вы срываете веточку сирени, то на кусте образуется рана, которая может стать источником инфекции В результате есть куст с неровными ранами на концах побегов, а еще с отслоившейся и свисающей корой.

Из-под каждого соцветия куст растет несколько молодых побегов. В следующем году они должны цвести. Но когда вы вырвали ветку или срезали сирень для букета, то таких побегов на кусте становится меньше. Соответственно, чем больше ломают ветки куста – тем меньше сирень расцветет в следующем году.

Другая категория людей утверждает, что срывать сирень надо, потому что это улучшает его цветение. По их мнению, отцветшие бутоны образуют семена и в следующем году побеги не расцветут. Поэтому они считают, что срывать ветки сирени нужно.

Стоит отметить, что обрезка, а не обламывание, может действительно быть полезна для куста. Но нужно это правильно делать.

Как обрезать сирень

Обрезка не только улучшает внешний вид куста, но и стимулирует рост новых побегов. Ее нужно проводить 2 раза в год.

Весной с куста надо срезать все сломанные или поврежденные ветви. Также избавляемся от прошлогодних побегов, потому что они только забирают питание у растения. Формировочную обрезку лучше не проводить весной, потому что ненароком можно удалить почки, на которых будут расти цветы.

Летом, когда сирень уже отцвела, можно провести формовочную обрезку. Надо срезать слабые и засохшие побеги. Можно немного подрезать верх куста, чтобы была ровная крона.

Если очень хочется срезать себе веточку, то лучше выбрать куст, на котором растет много цветков Также не стоит ломать ветки, а рекомендуется использовать для этого секатор – особые ножницы, предназначенные для обрезки цветов или декоративных кустов.