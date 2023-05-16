Весной нас радует своим красивым цветением и роскошным ароматом сирень. Так и хочется сорвать себе ветку домой. 24 Канал подскажет, почему этого нельзя делать.

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Почему нельзя срывать сирень

Существует несколько причин, почему следует воздержаться от срывания цветов сирени.

Повреждение растения. Срыв цветов может привести к повреждению куста. Цветы сирени являются его основным украшением. Они выполняют немаловажную функцию в размножении растения. Если срывать цветы сирени, то в следующем году цветение может уже не быть.



Веточка сирени / Фото Зеленый мир

Опыление. Сирень привлекает много пчел, бабочек и других опыляющих его насекомых. Они переносят пыльцу с цветка на цветок, помогая в опылении растения и формировании плодов. Если сорвать ветку, то опыление может уменьшиться, соответственно количество цветов тоже.

Эстетика. Цветы сирени имеют прекрасный аромат и привлекательный внешний вид. Оставив их на растении, вы можете наслаждаться их красотой и ароматом в саду. Срыв цветов уменьшит эту красоту.

Народные приметы

Еще с давних времен наши предки считали, что не стоит срывать сирень, а особенно – приносить ее в дом. Считалось, что такой цветок: