Сирень известна своими цветками, которые обладают приятным ароматом и необычайной красотой. Цветки сирени могут быть разных цветов, таких как фиолетовый, розовый, белый или даже двухцветный. 24 Канал расскажет, как посадить сирень дома.
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Как посадить сирень возле дома
Для посадки сирени в открытый грунт следуйте следующим шагам:
Выберите правильное место. Сирень нуждается в хорошо освещенном месте с полутеневым или полным солнцем. Выберите место с оттоком воды, поскольку сирень не переносит чрезмерную влагу.
Подготовьте почву и проверьте кислотность почвы. Сирень любит слабокислую или нейтральную землю. Раскопайте землю до глубины примерно на 30 см и добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы.
Место под сирень / Фото Фермер
Раскопайте яму, размер которой должен быть чуть больше корней сирени. Глубина ямы должна быть достаточной, чтобы разместить корни без перегиба.
Посадите сирень в яме, расправляя корни. Засыпьте яму грунтом, осторожно его сжимая.
После посадки тщательно полейте куст, обеспечивая достаточное количество влаги После полива сделать мульчирование, чтобы сохранить влагу. Регулярно поливайте сирень, особенно в период сухого лета.
Удалите сорняки, если они возникают. Вносите органические или минеральные удобрения для подкормки растения.