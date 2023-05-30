Вирощувати часник буває не так легко, як здавалось. Він потребує певного догляду, щоб прорости. Перо часнику навіть радять зав'язувати у вузол. Коли та навіщо це робити – розкаже 24 Канал.

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Навіщо зав'язувати часник

Такий спосіб допомагає поживним речовинам надходити від листя до цибулини, тобто, пришвидшує ріст та розвиток часнику. Найкраще застосовувати цей метод у холодне літо з нечастими дощами. У ті моменти, коли часник вчасно не встигає дозріти.



Зав'язка часнику / Фото LikeMe

Вузол також допомагає підтримувати стебла часнику вверх, щоб не простоювали в ґрунті, захищає від пошкоджень та забезпечує кращу циркуляцію повітря. Таким чином, часник довше зберігається та не сохне.

Під час цього процесу треба бути максимально обережним, щоб не пошкодити рослину. Тому перо часнику розділяють на половину та закручують на вузол.

Коли зав'язувати часник

Листя часнику радять зав'язувати через кілька тижнів після обрізки стрілки, що закручується. Переважно це за 5-7 днів до збору врожаю.

Варто пам'ятати, що стрілку треба зрізати чи витягувати, щоб була відстань 3-5 сантиметрів від верхнього листка.

Коли стрілки стануть прямими, тоді треба зав'язувати перо у вузол. Таку процедуру роблять у кінці червня або на початку липня.

Якщо перо є доволі довгим, то можна зав'язати одразу 2 вузли. Не варто сильно затискати їх, щоб не пошкодити надземну частину.