Підгортання картоплі має багато переваг, серед яких – створює здорову кореневу систему, утримує воду та повітря біля коріння, знижує вимивання поживних речовин із землі. Коли і як краще підгортати картоплю – підкаже 24 Канал.

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Коли підгортати картоплю

Терміни підгортання картоплі залежать від вашої місцевості, від погодних умов та навіть від обраного сорту. Втім, існують загальні періоди розвитку цього овочу, які варто знати.

Вперше підгортання картоплі треба зробити, коли з землі з'явиться перше листя. Процес можна починати, коли кущі досягли тільки 7-10 сантиметрів. Таке підгортання покращить ріст кореневої системи. Вдруге цей процес бажано повторити через 2 тижні, а втретє – ще через місяць.

Коли картопля цвіте, то підгортати не можна. Якщо не встигли підгорнути овоч, поки бутони не розкрились, то краще це зробити це після цвітіння або взагалі не робити.

Як підгортати картоплю

Перше підгортання можна проводити мотоблоком або вручну, тобто мотикою. Важливо захоплювати землю з міжрядь та підгортати рослини, щоб земля була зі всіх сторін.



Підгортання картоплі сапою / Фото Сад і город

Коли почнуть формуватися бульби картоплі, треба провести друге підгортання. Переважно це треба зробити через 15-18 днів після першого підгортання, найголовніше – встигнути до початку цвітіння.

Коли робимо друге підгортання треба, щоб висота гребеня біля кожної рослини картоплі була 15-17 сантиметрів. Інакше – бульби можуть вилазити ґрунту. Це погано, бо під сонцем до них потраплятиме отрута соланіну.

Третій раз підгортаємо, коли висота пагонів сягне 23-26 сантиметрів. Сапою працюємо обережно, не треба засипати більшу частину рослин. Але між пагонами треба накидати трохи землі. Таким чином, картопля буде більше рости в ширину. Після третього підгортання, висота гребеня має бути десь 17-19 сантиметрів.