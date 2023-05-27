Чорніння помідорів відбувається з різних причин. Це хвороби, шкідники, надмірний полив, неправильна земля. У такій ситуації важко врятувати урожай, але можна спробувати. Як боротись з почорнінням помідорів – розкаже 24 Канал.

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Що робити, коли помідори почорніли

  • Обрізати хворі або пошкоджені плоди. Якщо плоди вже почорніли, їх неможливо врятувати.

  • Решту плодів треба обробити часниковим настоєм, бо він має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які знищуватимуть патогенні організми. Розчавіть кілька зубчиків часнику та залийте їх гарячою водою у пропорції 4-5 зубчиків часнику на 1 літр гарячої води. Залиште настоятись, а потім поливайте ним помідори, попередньо процідивши.


Часниковий розчин / Фото Gazeta1.com

  • Обробка помідорів кальцій хлоридом допоможе запобігти почорнінню плодів та підвищить рівень кальцію в рослинах. Розчиніть 1-2 столові ложки кальцій хлориду у 4-5 літрах води. Обприскуйте помідори з розпилювача, але в міру. Обробку можна повторювати кожні 2-3 тижні.


Кальцій хлорид / Фото Вікіпедія

  • Бордоська рідина є препаратом, який містить сульфат міді та вапно, тож помідори будуть захищені від хвороб і шкідників. Можна обприскувати овочі 1%-им розчином бордоської рідини. Часто це роблять після дощів, щоб попередити різні захворювання.


Бордоська рідина / Фото Florisctics.info

  • Кисле молоко допомагає боротися з хворобами та зміцнює рослини. Воно містить корисні бактерії та інші компоненти, які сприяють здоров'ю овочів. Змішайте кисле молоко з водою у співвідношенні 1:1. Перелийте готовий розчин в розпилювач та обробляйте ним помідори кожних 1-2 тижні, залежно від потреби.


Кисле молоко / Фото Їсти

  • Соляний розчин має дезінфекційні та відлякувальні властивості. Зазвичай використовують концентрацію 1-2 столові ложки солі на 1 літр води. Важливо не перевищувати дозу, бо велика кількість пошкоджує рослини.


Соляний розчин / Фото УП.Життя