Бордоська рідина є препаратом, який містить сульфат міді та вапно, тож помідори будуть захищені від хвороб і шкідників. Можна обприскувати овочі 1%-им розчином бордоської рідини. Часто це роблять після дощів, щоб попередити різні захворювання.