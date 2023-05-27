Чорніння помідорів відбувається з різних причин. Це хвороби, шкідники, надмірний полив, неправильна земля. У такій ситуації важко врятувати урожай, але можна спробувати. Як боротись з почорнінням помідорів – розкаже 24 Канал.
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Що робити, коли помідори почорніли
Обрізати хворі або пошкоджені плоди. Якщо плоди вже почорніли, їх неможливо врятувати.
Решту плодів треба обробити часниковим настоєм, бо він має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які знищуватимуть патогенні організми. Розчавіть кілька зубчиків часнику та залийте їх гарячою водою у пропорції 4-5 зубчиків часнику на 1 літр гарячої води. Залиште настоятись, а потім поливайте ним помідори, попередньо процідивши.
Часниковий розчин / Фото Gazeta1.com
Обробка помідорів кальцій хлоридом допоможе запобігти почорнінню плодів та підвищить рівень кальцію в рослинах. Розчиніть 1-2 столові ложки кальцій хлориду у 4-5 літрах води. Обприскуйте помідори з розпилювача, але в міру. Обробку можна повторювати кожні 2-3 тижні.
Кальцій хлорид / Фото Вікіпедія
Бордоська рідина є препаратом, який містить сульфат міді та вапно, тож помідори будуть захищені від хвороб і шкідників. Можна обприскувати овочі 1%-им розчином бордоської рідини. Часто це роблять після дощів, щоб попередити різні захворювання.
Бордоська рідина / Фото Florisctics.info
Кисле молоко допомагає боротися з хворобами та зміцнює рослини. Воно містить корисні бактерії та інші компоненти, які сприяють здоров'ю овочів. Змішайте кисле молоко з водою у співвідношенні 1:1. Перелийте готовий розчин в розпилювач та обробляйте ним помідори кожних 1-2 тижні, залежно від потреби.
Кисле молоко / Фото Їсти
Соляний розчин має дезінфекційні та відлякувальні властивості. Зазвичай використовують концентрацію 1-2 столові ложки солі на 1 літр води. Важливо не перевищувати дозу, бо велика кількість пошкоджує рослини.
Соляний розчин / Фото УП.Життя